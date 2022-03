Adecco : A réitéré ses objectifs, UBS confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adecco et son objectif de cours de 55 francs suisses, une cible qui implique un potentiel de progression de 30% pour le titre du groupe de services en ressources humaines, au lendemain de sa journée investisseurs.



'Adecco a indiqué que l'activité actuelle était 'sur la bonne voie' au premier trimestre et réitéré ses objectifs de groupe (avec de nouveaux objectifs par divisions) pour son cycle de stratégie Future@Work', souligne-t-il dans le résumé de sa note.



Alain Dehaze, PDG du Groupe Adecco, a commenté : ' Le Groupe a réalisé de grands progrès au cours de la première année de mise en oeuvre de notre stratégie Future@Work, faisant preuve de résilience face à la volatilité macroéconomique. Malgré les incertitudes géopolitiques actuelles, nous restons sur la bonne voie pour atteindre les perspectives du T1 que nous avons partagées le 24 février '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.