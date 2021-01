Quand un gérant au faîte de sa carrière se reconvertit comme professeur de maths au lycée

(BFM Bourse) - Arrivé à la cinquantaine, Benjamin Segal, responsable de la gestion actions internationales chez Neuberger Berman, va quitter cette importante société de gestion américaine. Un changement de carrière radical...

Neuberger Berman est réputée comme une entreprise où il fait bon travailler. La revue spécialisée Pensions & Investments l'a classée plusieurs années de suite "Best place to Work" dans la catégorie des sociétés de gestion de plus de 1000 salariés. Et le meilleur témoignage d'appréciation envers ses employés est de les soutenir jusque dans un projet de reconversion. C'est le cas de Benjamin Segal, qui a décidé d'embrasser une carrière dans l'enseignement - non pas pour dispenser des cours de finance de marché dans une prestigieuse université, mais comme prof de maths en lycée. Après 28 ans de carrière dans la gestion d'actifs, essentiellement chez Neuberger Berman, il occupait un poste de premier plan au sein de la firme, en tant que gérant senior et responsable de l'ensemble de l'équipe actions internationales.

Fondé en 1939, Neuberger Berman est une société de gestion indépendante, dont le capital est détenu par ses salariés. Présente dans 24 pays, dont la France, l'entreprise gère toute une gamme d'actifs financiers valorisés (au 30 décembre dernier) 405 milliards de dollars pour le compte d'institutions, de conseillers et d'épargnants, par ailleurs réputée son engagement "ESG". Outre l'attention portée en interne à l'épanouissement des employés, elle a reçu l'an dernier la distinction "PRI Leaders" (attribuée à moins de 1% des sociétés d'investissement) pour la qualité de ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Dans une lettre envoyée aux clients des fonds concernés, Neuberger Berman a annoncé que le gérant quitterai définitivement son poste à la fin juin 2021. Son co-gérant Elias Cohen reprendra ses fonctions.

"Benjamin a longuement mûri sa réflexion et il est impatient d'offrir quelque chose en retour dans le cadre du prochain chapitre. Nous saluons la remarquable contribution de Benjamin au développement de l'entreprise au cours des 22 dernières années et nous lui souhaitons le plus grand succès en tant qu'enseignant", a mentionné la société dans ce document. Le gérant a assuré de son côté avoir pris sa décision en étant convaincu que les fonds confiés par les clients étaient entre de bonnes mains. Le seul fonds "Neuberger Berman International Equity Fund" qu'il co-gérait avec M. Cohen pèse 1,8 milliard de dollars.

Dans un entretien à Bloomberg, le futur professeur de "high school" a précisé que son expérience d'enseignant se limitait à des cours donnés bénévolement dans le quartier du Bronx, où il vit. Il entend donc débuter comme stagiaire et compléter son cursus académique par des modules sur la pédagogie, avant de devenir titulaire. "J'ai eu au lycée un prof de mathématiques qui m'a beaucoup marqué. Si je peux avoir une influence équivalente sur ne serait-ce que quelques jeunes au cours des 20 prochaines années, je pourrai regarder dans le rétroviseur avec fierté et satisfaction", a-t-il déclaré, selon Bloomberg.

Lui même père de trois adolescents, il a assuré que toute sa famille le soutenait dans son nouveau projet - à condition qu'il évite soigneusement de mettre les pieds dans les classes de ses enfants.