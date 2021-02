Pourquoi l'arrivée de Mario Draghi à la tête de l'Italie est saluée par les marchés

(BFM Bourse) - L'arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien est une bonne nouvelle pour le pays à court terme. Et la stature de l'ancien président de la BCE lui permettra aussi de porter la voix de l'Italie dans le débat sur la réforme des institutions de l'Union européenne.

Mario Draghi, prédécesseur de Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) de 2011 à 2019, a présenté le nouveau gouvernement italien, après avoir notamment réussi à recueillir l’assentiment du Mouvement 5 Etoiles. Mario Draghi a ainsi obtenu vendredi soir la confiance du Parlement, avant de présenter son équipe gouvernementale.

Sa mission est titanesque : sortir le pays de la crise en assurant la mise en œuvre d’un budget d’investissements ambitieux assortie d’un programme de réformes en contrepartie de l’accès aux fonds européens.

L’entrée en jeu de l’ancien économiste, volontiers qualifié de "sauveur de l’euro" en référence à son rôle déterminant lors de la crise de la dette de la zone euro de 2012, réduit fortement la probabilité de voir l’Italie s’en remettre à des élections anticipées (ce qui aurait détourné pas mal de temps et d’énergie de la lutte contre la crise sanitaire), remarque en premier lieu les analystes de Scope Ratings.

Une dette qui pèse 160% du PIB

Sa mission consistera en premier lieu à renforcer la réponse budgétaire face à la crise, en utilisant effectivement la part des fonds de relance européens dévolue à l’Italie (le pays ayant paradoxalement un mauvais track record pour ce qui est du déploiement des fonds structurels européens, n’ayant investi sur la période 2014-2020 que 43% des montants alloués) et mettre en place une stratégie de vaccination plus efficace.

Une majorité d’Italiens s’est déclaré favorable à ce que le mandat de "Super Mario" courre jusqu’aux prochaines législatives soit jusqu’à mi-2023 (plutôt qu’un gouvernement de crise qui se terminerait dès 2022). Scope souligne qu’il serait largement préférable que ce soit le cas, le pays n’ayant que trop pâti de l’instabilité gouvernementale qui entraîne une forme de paralysie perpétuelle.

Avec une dette au niveau record de près de 160% du PIB, le gouvernement Draghi devrait impérativement mettre en place un cadre politique durable, qui conjugue les efforts de relance à court terme (en investissement de façon avisée les 209 milliards d’euros d’aide européenne) et la définition d’objectifs fiscaux et budgétaires crédibles à long terme. Un numéro d’équilibriste, même si dans l’immédiat les marchés, vis-à-vis des actifs italiens, se concentreront sur la fin de l’incertitude politique et l’accélération de la sortie de crise.

Un effet sur les taux déjà visible

Quoi qu’il en soit, Mario Draghi a l’avantage de la haute estime en laquelle le tiennent les investisseurs ainsi que les partenaires européens de l’Italie, note Dennis Shen, analyste de Scope Ratings. Le soutien des institutions européennes a été déterminant pour abaisser le coût d’emprunt dont l’Italie a bénéficié malgré sa dette (l’écart de rendement sur les taux à dix ans par rapport à l’Allemagne est de moins de 1 point de pourcentage, du jamais-vu depuis plus de cinq ans).

"Qui plus est, Draghi est bien placé pour faire en sorte que la voix de l’Italie soit entendue dans le débat sur la réforme du cadre institutionnel de l’Union européen, y compris à l’égard du cadre budgétaire, comme le pacte de stabilité et de croissance (PSC) ou vis-à-vis d’un budget commun", explique Giulia Branz, analyste associée. En ce sens, les implications de l’arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien s'étendent à l’ensemble de l’Union européenne.