Le cours du fan token PSG s'enflamme avec l'arrivée de Lionel Messi

(BFM Bourse) - Les jetons émis par le PSG, permettant de monnayer la fidélité de ses supporters, connaissent un surcroît important de popularité alors que le sextuple Ballon d'or va rejoindre le club phare de la capitale française.

L'arrivée du sextuple Ballon d'or au sein de l'effectif du club du Paris-Saint Germain se répercute à la hausse sur le cours du fan token "PSG", qui a flambé de plus de 150% sur les sept derniers jours, rapporte le quotidien Les Echos. Valant un peu plus de 20 dollars au moment des premières rumeurs du transfert de Lionel Messi, le token s'échangeait à plus de 53 dollars mardi alors que l'international argentin s'était posé à Paris.

À ce niveau, le fan token PSG évolue un peu en deçà de son pic historique, atteint en avril dernier, mais affiche 1400% de gains en un peu plus d'un an.

Plutôt qu'une monnaie d'échange à proprement parler, un fan token est un actif numérique qui représente un droit de vote permettant aux supporters de s'associer à certaines décisions de la vie du club via une application mobile, rappelle Les Echos (par exemple pour choisir la chanson diffusée après un but marqué à domicile ou le message figurant sur le brassard du capitaine). Les détenteurs peuvent également obtenir des récompenses en fonction de leur assiduité.

2.906.328 des 19.890.000 tokens PSG prévus ont été attribués à ce stade. La capitalisation totale des jetons attribués représente ainsi plus de 150 millions de dollars, ce qui fait du $PSG le token le plus populaire parmi tous les clubs de football, loin devant celui du FC Barcelona (75 millions de dollars) ou de la Juventus (38 millions de dollars).