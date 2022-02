Et si la Chine abandonnait sa politique zéro-Covid?

(BFM Bourse) - Le marché sous-estime aujourd'hui l'hypothèse d'un abandon de la politique zéro-Covid de la Chine, estime Pictet AM. Pourtant, si elles constatent que le coût économique n'en vaut pas la peine, les autorités pourraient changer leur fusil d'épaule plus rapidement que prévu, anticipe la société de gestion de patrimoine.

Une fois la pandémie avérée, les autorités chinoises se sont montrées promptes à de fortes restrictions, n'hésitant pas à imposer des confinements locaux dès l'apparition de quelques cas. Encore récemment, les 13 millions d'habitants de la ville de Xi’an ont été placés en quarantaine sévère, puis plusieurs villes du Henan comme Yuzhou. Le pays est l'un des derniers à maintenir des mesures restrictives visant au "zéro Covid".

Il n'était évidemment pas question d'assouplir les règles avant la tenue des Jeux Olympiques d'hiver, qui prennent fin ce dimanche 20 février, pour être sûr de ne pas devoir repousser l'évènement. Mais beaucoup d’analystes pensent qu'en raison de l’extrême contagiosité du variant Omicron et du faible taux de vaccination du pays, les autorités chinoises pourraient maintenir durablement les contraintes largement au-delà des Jeux Olympiques. De son côté Hong-Kong a d'ailleurs redoublé d'efforts pour tenter de supprimer l’épidémie en instaurant il y a quelques jours de nouvelles restrictions (interdit de se réunir à plus de de deux ménages en privé, et pas de réunion de plus de deux personnes en public).

Et cependant, "la Chine pourrait tout autant prendre le chemin inverse", observe Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. D’autres pays sont déjà en train de changer complètement d'attitude: en Asie de l'Est, Vietnam, Thaïlande, Malaisie et Philippines sont en train de rouvrir largement leurs frontières ou prévoient de le faire d'ici mars.

Un lourd prix pour quelle efficacité?

Contrairement à ce qu'attendent la plupart des observateurs, la Chine pourrait suivre le mouvement, parie donc Frédéric Rollin. Il sera à cet égard intéressant de suivre l'évolution de la situation à Hong Kong où des cas d’Omicron atteignent des records. S’ils continuent d’augmenter malgré les nouvelles mesures, alors "il sera démontré qu’une politique de confinement dur n’est plus aussi efficace qu’auparavant. Pour les autorités chinoises, pourquoi payer le prix économique de mesures ultra-restrictives si elles ne sont plus vraiment efficaces ?".

L'éventualité, pour l'instant perçue comme peu probable, d'une plus large ouverte de l'économie chinoise contribuerait à relancer l'intérêt pour les valeurs du pays, que le spécialiste juge aujourd'hui excessivement décotées après une sous-performance de l'ordre de 40% par rapport aux autres marchés depuis février de l'année dernière en raison d'un resserrement "très violent" de la politique monétaire et d'un durcissement réglementaire affectant différents secteurs.

Une politique monétaire devenue plus favorable

Or, souligne Frédéric Rollin, la politique monétaire est devenue favorable depuis quelques mois, et encore plus récemment, avec une baisse des taux des réserves obligatoires en décembre et une baisse des taux directeurs en janvier. L’avalanche réglementaire semble également derrière nous, vu l'absence de nouvelles annonces de grande ampleur récemment.

D’un point de vue économique, les signes de reprise se multiplient avec une accélération de l’investissement dans le secteur manufacturier et dans les dépenses d’infrastructure, une expansion du crédit sur les 6 derniers mois. "Nous constatons des signes positifs dans le secteur très important qu’est l'immobilier: les surfaces vendues s'améliorent sur deux mois consécutifs", souligne-t-il.

Enfin, les actions chinoises devraient être moins affectées que les actions européennes en cas d'escalade de la situation en Ukraine...