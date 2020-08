Les dividendes en 2020 devraient chuter comme jamais depuis la crise des subprimes

(BFM Bourse) - Au deuxième trimestre, pic habituel des versements de dividendes, le montant redistribué par les plus grandes entreprises mondiales a fondu de 22%, selon le décompte de Janus Henderson. L'Europe a été la région la plus touchée, et en particulier la France avec une chute de 57,1%.

Au cours d’un trimestre où la marche des entreprises, tout comme la vie quotidienne, ont été bouleversés par la pandémie du coronavirus, les dividendes ont été tout aussi radicalement touchés. Selon le dernier indice Global Dividend Janus Henderson (JHGDI), le total des versements a diminué de 108,1 milliards de dollars au trimestre écoulé pour tomber à 382,2 milliards de dollars, soit le montant total le plus faible au cours d’un deuxième trimestre depuis 2012.

Ce recul total de 22% de l’indice, qui recense les dividendes payés par les 1.200 plus grandes capitalisations mondiales, équivaut à une baisse sous-jacente (hors effets de changes et entrées/sorties dans l'indice) de 19,3%. Ce qui représente de loin la plus lourde chute trimestrielle depuis au moins la crise financière mondiale - sachant que le JHGDI n'est calculé que depuis 2009 justement.

Très fort impact en Europe

Plus d’un quart (27 %) des entreprises distribuant des dividendes les ont réduit au second trimestre 2020, et plus de la moitié d’entre elles les ont purement et simplement supprimés, observe la société de gestion.

À l'exception de l'Amérique du Nord (avec même une légère progression de 0,2% des montants versés aux Etats-Unis), toutes les régions ont été touchées.

L’Europe et le Royaume-Uni ont a contrario été les plus touchés puisque les paiements y ont chuté de 40% en termes sous-jacents. Le trimestre s’est avéré particulièrement difficile pour la France, le premier payeur de dividendes en Europe, où le montant total des dividendes a chuté de 65,4% (-57,1% hors effet de change, dividendes exceptionnels et changements dans l'indice) pour atteindre son niveau le plus bas depuis au moins une décennie, même si une partie des revenus versés par les entreprises françaises pourrait être récupérée plus tard en 2020. L’Espagne, l’Italie et la Suède ont également souffert, tandis qu'en Allemagne les dividendes n'ont diminué "que" de 18,9% en données sous-jacentes.

À l’autre extrémité de l’échelle européenne, les paiements en Suisse n’ont pour ainsi dire pas changé d’une année sur l’autre : -4,2% au total, dont -0,4% en termes sous-jacents.

En Asie, c’est l’Australie qui a accusé l’impact le plus prononcé (-36,5%), tandis que le Japon s’est révélé être relativement épargné (-3,1%).

Les secteurs de la santé et de la communication résistent

Par secteur d'activité, les dividendes qui ont sans surprise le mieux résisté sont ceux des sociétés des secteurs de la santé et des communications, tandis que les paiements dans ceux de la finance et de la consommation cyclique ont quant à eux fortement diminué.

Compte tenu des chiffres du deuxième trimestre, Janus Henderson a révisé ses scénarios pour l'ensemble de 2020 par rapport à une fourchette de -15% à -35% estimée il y a trois mois, date à laquelle l’incertitude était bien plus grande.

Dans le cadre du scénario le plus optimiste, Janus Henderson prévoit désormais une baisse sous-jacente de 19% des dividendes en 2020, soit une diminution totale de 17% et un montant global de 1.180 milliards de dollars. Dans le cadre du scénario du pire, la société de gestion entrevoit une chute en valeur sous-jacente de 25 % (-23% au total). Cela équivaudrait à un montant global de 1.100 milliards de dollars versés au niveau mondial. Ainsi, "2020 est appelée à être la pire année depuis au moins la crise financière mondiale", indique Janus Henderson.