Voltalia : Perte nette creusée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Voltalia fait part, au titre des six premiers mois de 2021, d'une perte nette (part du groupe) accrue de 36% à 21,4 millions d'euros et d'un EBITDA en hausse de 44% à 34,1 millions, soit une marge d'EBITDA en repli de 4,4 points à 22,5%.



Les revenus ont progressé de 72% à 152,1 millions d'euros, avec l'accélération des mises en service des nouvelles centrales, l'augmentation de la production d'électricité portée par un meilleur niveau de ressource et la forte dynamique des ventes de services.



Voltalia réitère son objectif 2021 d'un EBITDA normatif d'environ 170 millions d'euros, avec une forte progression attendue au second semestre, ainsi que ses ambitions 2023 tant pour les capacités en exploitation et en construction que pour l'EBITDA normatif.



