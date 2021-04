United Airlines : Alliance autour du carburant durable

(CercleFinance.com) - United Airlines annonce aujourd'hui le lancement du programme Eco-Skies Alliance SM. Présenté comme 'unique en son genre', ce partenariat regroupe une douzaine de grandes entreprises mondiales autour de l'achat collectif de près de 3,4 millions de gallons de carburant d'aviation durable (SAF) cette année, soit environ 12,8 millions de litres.



Alors que le SAF permet de réduire d'environ 80% les émissions des avions, ce contrat devrait éviter le rejet dans l'atmosphère de quelque 31 000 tonnes de gaz à effet de serre par rapport à un carburant conventionnel.



Outre United Airlines, cette initiative rassemble Autodesk, Boston Consulting Group, Logistique CEVA, Deloitte, DHL, DSV Panalpina, HP, Nike, Palantir, Siemens et Takeda.



'Et ce n'est que le début, assure Scott Kirby, directeur général de United. Notre objectif est d'ajouter plus d'entreprises au programme Eco-Skies Alliance, d'acheter plus de SAF et de travailler dans tous les secteurs pour trouver d'autres voies innovantes pour la décarbonation.'



World Energy, partenaire de longue date de United, fournira le SAF à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), ce qui le rendra facilement accessible aux opérations de United, précise la compagnie.



