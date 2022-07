Swiss Re : 157 millions de dollars de bénéfice net

(CercleFinance.com) - Swiss Re annonce un bénéfice net de 157 millions de dollars et un ROE de 1,6% pour le premier semestre 2022, avec un bénéfice de 405 millions de dollars pour le deuxième trimestre.



Le résultat net est de 316 millions d'USD au premier semestre 2022 pour la réassurance de dommages et de responsabilité. Pour la réassurance vie et santé: résultat net de 2 millions d'USD au premier semestre 2022, solide résultat net de 232 millions d'USD au deuxième trimestre.



Le rendement du revenu récurrent de Swiss Re a augmenté à 2,3 % au premier semestre 2022, contre 2,2 % pour l'ensemble de l'année 2021. Le rendement des réinvestissements à revenu fixe a nettement augmenté pour atteindre 3,1 % au deuxième trimestre 2022, contre 0,9 % pour l'ensemble de l'année 2021.



Le rendement des placements de 1,2% au premier semestre 2022 a été affecté par des pertes d'évaluation au marché des actions cotées (nettes de couvertures) d'environ 0,4 milliard d'USD ainsi que par des dépréciations modestes de 50 millions d'USD comprenant des expositions liées à la Russie.



La position du capital de Swiss Re est restée très solide, le ratio du test suisse de solvabilité (SST) du groupe étant supérieur à la fourchette cible de 200-250%.



Le directeur financier du groupe Swiss Re, John Dacey, a déclaré : 'La hausse des taux d'intérêt est clairement positive pour le secteur de la réassurance, et nous commençons à en voir les avantages dans le rendement de nos revenus récurrents.'



