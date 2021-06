Siemens Gamesa : Renforce sa position en Espagne

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a signé deux nouveaux contrats en Espagne, pays dans lequel la société dispose de 15 GW installés, soit 53 % de la capacité totale du pays.



Le premier contrat a été signé avec Grupo Jorge et prévoit la fourniture de sept éoliennes SG 5.0-145 pour un parc éolien à Herrera de los Navarros (Saragosse).



L'autre contrat concerne dix éoliennes du même modèle pour 'un client différent' également situé dans la province de Saragosse. Au total, les deux contrats portent donc sur un ensemble de 17 éoliennes, soit une capacité de 85 MW.



La mise en service du parc éolien Herrera de los Navarros est prévue au second semestre 2022. L'entrée en service du second parc est prévue au premier semestre 2022 . Les contrats sont assortis d'un contrat de maintenance de respectivement 15 et 20 ans.



La somme des deux parcs éoliens permettront d'éviter l'émission annuelle de 224 000 tonnes de CO2.





