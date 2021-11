Siemens Gamesa : Projet éolien de 100 MW au Canada avec RES

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce avoir signé un accord avec Renewable Energy Systems (RES) au Canada en vertu duquel Siemens Gamesa Renewable Energy a été désigné fournisseur des turbines dans le cadre du projet éolien Hilda de 100 MW de la province d'Alberta.



L'accord vise à renforcer le partenariat mondial de Siemens Gamesa Renewable Energy avec RES en Amérique du Nord, tout en aidant la province d'Alberta - et le Canada dans son ensemble- à atteindre leur objectif de 30 % de production d'énergie renouvelable d'ici 2030.



Il est ainsi prévu que Siemens Gamesa fournisse 20 turbines SG 5.0-145, qui délivreront une énergie propre et abordable à environ 50 000 foyers.





