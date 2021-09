Siemens Gamesa : Nouveau site d'assemblage éolien à Taïwan

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy a officiellement inauguré aujourd'hui son nouveau site de Taichung (Taïwan), dédié à l'assemblage de nacelles d'éoliennes offshore. Pour Siemens Gamesa, il s'agit de la première installation de ce type en dehors de l'Europe.



'Cela représente une étape importante pour l'entreprise dans la région en pleine croissance de l'Asie-Pacifique, ainsi que pour l'industrie éolienne offshore à Taïwan', note d'ailleurs Siemens Gamesa.



'Siemens Gamesa ouvre la voie en fournissant des solutions d'éoliennes pour le marché éolien offshore taïwanais avec 2 GW de commandes fermes et 1 GW supplémentaire en place en tant que fournisseur privilégié ', ajoute Marc Becker, dirigeant de l'unité commerciale Offshore de Siemens Gamesa.



Le site accompagnera notamment les parcs éoliens offshore de 900 MW du Grand Changhua 1 et 2a d'Ørsted, Siemens Gamesa ayant remporté la commande ferme pour la fourniture de 111 éoliennes offshore SG 8.0-167 DD, une commande qui avait justement accéléré le développement du site d'assemblage de Taichung.



