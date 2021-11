Siemens Gamesa : Contrat éolien de 455 MW en Finlande

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a conclu un accord avec le développeur suédois OX2 afin de lui fournir 69 turbines SG 6.6-170. Elles seront installées à partir de 2024 en Finlande, sur le site de Lestijärvi, qui deviendra ainsi le plus grand parc éolien du pays avec 455 MW.



Les éoliennes sont équipées d'un rotor de 170 mètres et d'un générateur de 6,6 MW offrant l'un des coûts actualisés de l'énergie (LCoE) les plus bas de l'industrie, assure Siemens Gamesa.



Une fois achevé, le site sera aussi le plus grand parc éolien du pays en matière de capacité installée avec une production annuelle d'énergie d'environ 1,3 térawattheure - soit près de 2 % de la production totale d'électricité de la Finlande.



Le parc éolien sera également couvert par un contrat de service complet de 35 ans garantissant que les éoliennes fonctionneront à leur capacité maximale tout au long de leur durée de vie.





