Rolls Royce : Publie ses travaux 'révolutionnaires' sur l'IA

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la publication de 'The Aletheia FrameworkTM', des travaux présentés comme 'révolutionnaires' concernant l'éthique et la fiabilité de l'intelligence artificielle (IA).



Cette boite à outil est censée aider 'à surmonter l'un des plus grands obstacles à l'utilisation généralisée de l'IA - la méfiance', indique le constructeur britannique.



'J'espère que la publication d'aujourd'hui deviendra un tournant pour l'intelligence artificielle', commente d'ailleurs Warren East, directeur général de Rolls-Royce.



Passant en revue 32 facettes de l'impact sociétal, de la gouvernance, de la confiance et de la transparence, The Aletheia FrameworkTM invite les organisations à considérer les impacts de l'utilisation de l'intelligence artificielle avant de se décider à continuer.



The Aletheia FrameworkTM est publié en libre accès afin de favoriser les travaux critiques, les éventuelles collaborations et la recherche d'améliorations.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.