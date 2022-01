Rolls-Royce : Prolonge son partenariat avec CLAAS

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce poursuivre son partenariat avec CLAAS, un constructeur allemand de machines agricoles, portant sur la fourniture de moteurs mtu dans les années à venir.



Chaque année, CLAAS achète à Rolls-Royce plusieurs milliers de moteurs mtu des séries 1000 à 1500 afin de propulser ses moissonneuses-batteuses Lexion et Tucano, ses ensileuses Jaguar et ses gros tracteurs Xerion.



Près de la moitié des machines de récolte de céréales construites par CLAAS sont équipées de moteurs mtu.



Les moteurs des séries 1000 à 1500 ont été conçus en collaboration avec Daimler à des fins hors route et modifiés pour des applications agricoles, précise Rolls-Royce.



