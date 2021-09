Rolls-Royce : Fournit des solutions mtu sur un ferry

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fournit des solutions mtu pour la propulsion, l'automatisation et le service numérique sur le ferry Avemar Dos exploité par l'opérateur espagnol Balearia.



Quatre unités mtu 20V1163 M84 de nouvelle génération ont remplacé les 1163 unités précédentes. La consommation de carburant - et avec elle les émissions de CO2 - est inférieure de 8 % à celle du système de propulsion précédent.



Les nouvelles unités de la série 1163 fournissent la même puissance, mais avec une réduction de 33 % des émissions d'oxyde d'azote, répondant ainsi aux exigences de la norme d'émissions Tier II de l'OMI.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.