Roche : Préqualification de l'OMS pour le test cobas HPV

(CercleFinance.com) - Roche annonce que son test cobas HPV, à utiliser sur les systèmes cobas 6800/8800, a reçu la préqualification de l'OMS, 'améliorant ainsi l'accès aux outils de dépistage du cancer du col de l'utérus dans les pays à revenu faible et moyen-inférieur'.



'La préqualification de l'OMS étend la disponibilité de cet outil essentiel de dépistage du HPV dans les pays qui s'appuient sur la liste de l'organisation mondiale pour prendre des décisions d'achat et de mise en oeuvre', explique le groupe de santé suisse.



Roche souligne que chaque année, plus de 600.000 femmes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus et plus de 340.000 meurent de cette maladie évitable, causée par une infection par le papillomavirus humain (HPV).



