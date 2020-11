Roche : Nouvelle indication pour Xofluza

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé une demande d'autorisation supplémentaire pour Xofluza, comme traitement pour prévenir la grippe chez les personnes âgées de 12 ans et plus ayant été en contact avec des personnes atteintes de la grippe.



Par cette décision, qui s'appuie sur l'étude de phase III Blockstone dont les résultats ont été publiés récemment dans The New England Journal of Medicine, le Xofluza devient le premier médicament antigrippal à dose unique approuvé pour la prophylaxie post-exposition.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.