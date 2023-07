Porsche : My Porsche offre de nouvelles fonctionnalités

(CercleFinance.com) - Porsche a annoncé avoir étendu les fonctionnalités de l'application My Porsche pour offrir de nouvelles fonctionnalités dans Apple CarPlay®. Le constructeur de voitures de sport est le premier constructeur automobile à permettre un accès plus facile aux fonctions du véhicule dans CarPlay®.



' Nous sommes ravis d'améliorer encore l'application My Porsche et d'utiliser les capacités d'Apple CarPlay pour offrir une expérience client véritablement améliorée ', a déclaré Mattias Ulbrich, DG de Porsche Digital et CIO Porsche AG.



' L'application My Porsche est la plaque tournante de la gestion et du contrôle numériques d'un véhicule Porsche ' souligne le groupe.



Par exemple, il montre l'état de charge de la batterie du véhicule, peut régler la climatisation et envoyer des destinations au système de navigation. De plus, l'application My Porsche relie les comptes existants avec des fournisseurs tiers, par exemple Apple Music®, aux applications associées dans Porsche Communication Management (PCM).



La fonctionnalité fait ses débuts dans la nouvelle Porsche Cayenne, disponible dès maintenant. Après cela, il sera déployé sur d'autres lignes de modèles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.