Pékin serre la vis sur les prêts en ligne juste avant l'entrée en Bourse historique d'Ant Group

(BFM Bourse) - Quelques jours avant l'introduction en Bourse record d'Ant Group, son fondateur Jack Ma et deux autres dirigeants de la "fintech" ont été prévenus par les régulateurs financiers que son activité de prêt en ligne va être soumise à un contrôle gouvernemental plus strict selon Reuters.

Le milliardaire chinois Jack Ma (première fortune de l'empire du Milieu et 13e mondiale avec 66 milliards de dollars) a été "convoqué" par les régulateurs financiers du pays, quelques jours avant la colossale entrée en Bourse d'Ant, le géant du paiement en ligne dont il est l'actionnaire principal.

Ant Group, société affiliée au mastodonte du commerce électronique Alibaba, doit placer jeudi pour plus de 34 milliards de dollars d'actions sur les places de Hong Kong et Shanghai, ce qui constitue la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire de la finance mondiale.

Mais à quelques jours de l'événement, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, ainsi que le président d'Ant, Eric Jing, et son directeur général, Simon Hu, ont été convoqués lundi pour un "entretien réglementaire" avec des représentants de la banque centrale et des gendarmes de la Bourse, du marché des changes et du secteur bancaire, ont annoncé les autorités dans un communiqué inhabituel.

21% des prêts à la consommation du pays

Cette décision intervient alors que certains régulateurs ont été "surpris" par les chiffres commerciaux et financiers de Ant, notamment l'ampleur et la rentabilité de son activité de crédit, dont les détails ont été divulgués pour la première fois dans son prospectus d'introduction en bourse fin août, a déclaré l'une de ces sources. La division de crédit de Ant a de fait contribué à près de 40% des revenus du groupe sur les six premiers mois de l'année. Celle-ci comprend ses activités de crédits à la consommation, dont Huabei (qui fonctionne comme un service de carte de crédit virtuel) et Jiebei (fournisseur de prêts à court terme). Fin juin, le solde des prêts à la consommation de Ant s'élevait à 1.700 milliards de yuans (217 milliards d'euros), soit 21 % de l'ensemble des prêts à la consommation à court terme émis par les institutions financières chinoises.

"Les régulateurs ont longtemps cherché à freiner la croissance rapide du secteur des prêts en ligne afin de prévenir les risques systématiques pour le vaste secteur financier", a déclaré la source, toujours à Reuters. À cet égard, "l'introduction en Bourse très médiatisée de Ant est devenue le point de basculement, car elle incite tous les régulateurs concernés à redoubler d'efforts pour examiner son activité tentaculaire" a-t-elle ajouté".

Craintes des autorités sur les défauts de paiement

Dans une économie où se font sentir les répercussions économiques de la pandémie, et alors que Pékin craint une hausse des défauts de paiement, les quatre régulateurs présents à la réunion ont indiqué à Ant que le groupe allait devoir se conformer aux nouvelles règles de microcrédit édictées la veille (dans un projet de règlement) par la banque centrale chinoise et l'autorité de régulation bancaire, selon la deuxième source.

Les régulateurs se concentrent sur les banques qui utilisent massivement des "micro-prêteurs" ou des plateformes technologiques tierces comme celle du groupe de Jack Ma pour souscrire des prêts à la consommation. Le projet, ouvert aux commentaires du public jusqu'au 2 décembre, vise principalement à relever la barre pour que ces micro-prêteurs puissent accorder des prêts en ligne directement aux consommateurs ou conjointement avec les banques, tout en limitant le montant qu'ils peuvent prêter. Il exige notamment que les petits prêteurs en ligne fournissent au moins 30% de tout prêt qu'ils financent conjointement avec les banques, ce qui nuira largement à la rentabilité du modèle commercial actuel d'Ant, selon les analystes. De fait, seuls 2% des 1.700 milliards de yuans de prêts à la consommation facilités par Ant figuraient dans son bilan à la fin du mois de juin, selon son prospectus.

Ant Group s'apprête à battre le record de Saudi Aramco

Jack Ma lui-même a paru critiquer les régulateurs fin octobre lors d'un discours à Shanghai dans lequel il se vantait du record boursier qu'Ant s'apprête à battre, après celui d'Alibaba à Wall Street en 2015 (25 milliards de dollars).

Ce record a été battu l'an dernier par le géant saoudien du pétrole Saudi Aramco (29,4 milliards de dollars). En s'introduisant à Shanghai et Hong Kong, Ant Group répond à l'appel de Pékin, qui souhaite voir ses fleurons technologiques se coter sur les places boursières nationales, dans une période de rivalité économique et politique acérée avec les Etats-Unis.

“C’est la première fois que le prix d’une introduction en Bourse d’une telle taille, la plus importante de l’histoire, a été fixé en dehors de New York”, a dit Jack Ma lors du sommet du Bund à Shanghai le 24 octobre dernier. “Nous n’aurions pas osé y penser il y a cinq ans, ou même trois ans (...) Un miracle s’est produit” avait-il alors ajouté

