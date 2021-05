OVHcloud donne rendez-vous dans quelques semaines pour parler de son IPO

(BFM Bourse) - "Le process continue" en vue de l'introduction en Bourse du groupe spécialisé dans les services d'informatique dématérialisée, a indiqué sur le plateau de Good Morning Business le fondateur d'OVHcloud Octave Klaba.

L'introduction en Bourse d'OVHcloud est toujours dans les tuyaux. Invité sur BFM Business ce mardi matin, le fondateur et président d'OVHCloud Octave Klaba a assuré que "le process continue" pour l'IPO du groupe.

A la question de savoir si c'était toujours son intention de coter l'hébergeur web, Octave Klaba a répondu "oui", sans donner de détails précis sur le calendrier prévu.

"Ce n'est pas encore le bon moment d'en parler. Je pense que vous allez pouvoir m'inviter dans quelques semaines et on pourra en parler. Mais effectivement, le process continue et on travaille dur pour que ça se fasse", a-t-il ensuite précisé.

En mars dernier, un porte-parole du groupe spécialisé dans les services d'informatique dématérialisée avait déclaré à Reuters préparer la société à "une éventuelle introduction en Bourse". "Cette opération, si elle devait se concrétiser, nous permettrait d'accélérer les investissements et d'accroître sa visibilité, son attractivité" avait ajouté ce porte-parole. "Quelle que soit l'issue de l'opération, Octave Klaba et sa famille resteraient actionnaires majoritaires", avait-il aussi détaillé.