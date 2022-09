Novo Nordisk : Rachat de Forma Therapeutics pour 1,1 Md$

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a conclu un accord pour l'acquisition de Forma Therapeutics pour 20 USD par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de 1,1 milliard d'USD.



Forma Therapeutics est une société biopharmaceutique en phase clinique qui vise à transformer la vie des patients atteints de drépanocytose et de maladies sanguines rares.



L'acquisition de Forma Therapeutics, y compris son principal candidat au développement, l'étavopivat, s'inscrit dans la stratégie de Novo Nordisk visant à compléter et à accélérer sa présence scientifique et son portefeuille de produits dans le domaine des hémoglobinopathies, un groupe de maladies caractérisées par une production ou une structure anormale de la protéine hémoglobine dans les globules rouges.



' En ajoutant l'approche différenciée de Forma pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, nous faisons un pas en avant dans l'amélioration de notre pipeline de drépanocytose ', a déclaré Ludovic Helfgott, vice-président exécutif et responsable des maladies rares chez Novo Nordisk.



'Nous avons l'ambition de construire un portefeuille de premier plan avec des traitements autonomes et combinés pour s'attaquer aux complications et aux causes sous-jacentes de la drépanocytose.'



