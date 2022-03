Novartis : Étude sur le Kesimpta pour le COVID-19

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'une nouvelle étude évaluée par des pairs montre qu'il n'y a pas de risque accru d'infections graves au COVID-19 chez les adultes atteints de sclérose en plaques traités par Kesimpta® (ofatumumab).



' Une très faible proportion (1,5 %) des patients traités par Kesimpta ont développé une infection à COVID-19 malgré une vaccination complète ou partielle, tous ces patients se sont rétablis ; ceci est conforme au taux de base des infections dans la population générale entièrement vaccinée ' indique le groupe.



Novartis s'engage à produire des données scientifiques afin de mieux comprendre la gravité et l'évolution du COVID-19 chez les personnes recevant Kesimpta, afin de contribuer à une prise de décision en connaissance de cause dans le choix du traitement du RMS.



