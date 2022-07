Morgan Stanley : Gagne +4% après ses résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 4% profitant d'une analyse positive. Jefferies maintient son opinion à l'achat avec un objectif de 97 $ suite à l'annonce des résultats du 2e trimestre. La banque américaine a annoncé hier un bénéfice net de 2,5 Mds$, en recul de 32 % par rapport au 2e trimestre 2021 (3,5 Mds$), soit un BPA de 1,39$ contre 1,85$ précédemment.



' Suite aux résultats du 2T22, nos estimations de BPA pour le 3T22 et le 4T22 sont en légère baisse (-6% et -5%, respectivement), tandis que l'année 2023 reste relativement inchangée ' indique Jefferies.



' L'augmentation des revenus de trading au 2S22 a été compensée par une légère baisse des commissions IB et des niveaux d'actifs sous gestion au 2T22, tant pour la gestion de fortune que pour la gestion des investissements ' rajoute le bureau d'analyses.



