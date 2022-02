Marché : Volkswagen et Porsche SE précisent le projet d'IPO de Porsche AG

FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen et son premier actionnaire, Porsche SE, ont dévoilé jeudi les modalités d'une possible entrée en Bourse du constructeur de voitures de luxe Porsche, une étape supplémentaire vers ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions de l'histoire boursière.

Dans l'hypothèse où une offre publique de vente serait lancée, le capital de Porsche AG serait divisé équitablement entre actions ordinaires et actions de préférence et jusqu'à 25% des actions de préférence seraient placées sur le marché, a déclaré Volkswagen, confirmant des informations publiées auparavant par Reuters.

Une telle opération impliquerait un flottant allant jusqu'à 12,5% du capital total de Porsche AG, pour un montant de plus de 10 milliards d'euros sur la base d'une valorisation d'environ 90 milliards d'euros.

Les actions ordinaires, qui seraient toutes aux mains de Volkswagen et Porsche SE selon le projet, ne seraient pas cotées en Bourse, a précisé un porte-parole.

"Le secteur automobile est en train de changer fondamentalement. Volkswagen est déterminé à jouer un rôle de premier plan dans un monde de mobilité zéro émission et autonome", a déclaré le président du directoire de Volkswagen, Herbert Diess.

"Une introduction en Bourse de Porsche AG nous assurerait une flexibilité supplémentaire pour accélérer encore la transformation. Porsche AG bénéficierait d'une liberté entrepreneuriale accrue tout en continuant de bénéficier des synergies du groupe."

Selon l'accord cadre, Porsche SE, qui détient 31,4% du capital et 53,3% des droits de vote de Volkswagen, achéterait 25% plus une action des actions ordinaires de Porsche AG à Volkswagen avec une prime de 7,5% sur le prix de placement des actions de préférence.

Ce montage assurerait aux familles Porsche et Piëch, qui contrôlent Porsche SE, une minorité de blocage dans le constructeur de luxe, fondé par leur ancêtre commun Ferdinand Porsche en 1931.

Volkswagen a précisé qu'il proposerait que ses actionnaires, parmi lesquels figurent le Qatar et le Land allemand de Basse-Saxe, reçoivent 49% du produit brut du placement des actions Porsche AG.

Le Qatar qui possède 14,6% des actions et 17% des droits de vote de Volkswagen, deviendrait aussi un investisseur stratégique de Porsche AG via les actions de préférence en cas d'introduction en Bourse, a ajouté Volkswagen.

Le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil, a déclaré que le Land soutenait cet accord cadre.

(Reportage Christoph Steitz, avec Zuzanna Szymanska; version française Marc Angrand)

Copyright © 2022 Thomson Reuters