Marché : Prévisions relevées pour GM mais deuxième trimestre moins bon que prévu, le titre chute

(Reuters) - General Motors a relevé mercredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir renoué avec un bénéfice au deuxième trimestre, qui est toutefois ressorti en deçà des attentes.

Le bénéfice net du groupe au deuxième trimestre s'élève à 2,8 milliards de dollars (2,36 milliards d'euros), soit 1,90 dollar par action, contre une perte de 806 millions de dollars, ou 56 cents par action, un an auparavant.

Le titre du constructeur recule de plus de 7% dans les échanges à Wall Street, les analystes ayant tablé sur un bénéfice trimestriel plus élevé à 2,23 dollars, selon le consensus IBES/Refinitiv.

GM s'attend à ce que l'impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs se confirme cette année, et se poursuive au-delà du début de l'année prochaine, a expliqué lors d'une conférence téléphonique, la directrice générale, Mary Barra.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint un record au deuxième trimestre, à 4,1 milliards de dollars, et s'élève à 8,5 milliards sur l'ensemble du premier semestre.

Le groupe a revu à la hausse sa prévision d'Ebit pour l'ensemble de l'année, la portant dans une fourchette comprise entre 11,5 milliards et 13,5 milliards de dollars, contre 10-11 milliards de dollars attendus précédemment.

Le plus grand des constructeurs automobiles de Détroit a bénéficié d'une forte demande et de prix élevés qu'il a pu appliquer à ses camions et ses véhicules utilitaires sportifs, ce qui a compensé les coûts liés aux rappels de la Bolt et aux perturbations de la production causées par la pénurie de semi-conducteurs.

GM a toutefois prévenu d'une perte de production d'environ 100.000 véhicules en Amérique du Nord au cours du second semestre en raison de la pénurie de puces et d'une hausse du coût des matières premières de 1,5 milliard à 2 milliards de dollars.

Au 30 juin, les stocks de véhicules invendus de GM représentaient la moitié des niveaux de l'année précédente. Le groupe a par ailleurs indiqué avoir en stock des véhicules construits sans certains modules électroniques en raison de la pénurie de semi-conducteurs, pour une valeur de 1,4 milliard de dollars.

Comme ses rivaux, GM est également confronté à l'incertitude liée à la propagation rapide du variant Delta du coronavirus. GM, Ford et Stellantis, ainsi que l'Union des travailleurs de l'automobile, ont rétabli mardi le port obligatoire du masque dans leurs usines américaines et ont appelé les travailleurs à se faire vacciner.

Le groupe a choisi de ne pas imposer la vaccination à ses employés, mais il n'exclut pas de prendre d'autres mesures pour lutter contre le variant Delta. "Nous évaluons ce qui est approprié et discutons avec les différentes parties prenantes", a déclaré Mary Barra.

(Reportage Paul Lienert et Ben Klayman à Détroit; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

