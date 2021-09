Marché : Possible feu vert à Pfizer pour les 5-11 ans aux USA en octobre

par Marisa, Taylor et Dan Levine

(Reuters) - De hauts responsables américains de la Santé pensent que le vaccin de Pfizer contre le COVID-19 pourrait être autorisé aux Etats-Unis pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici fin octobre, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Ce calendrier est basé sur l'espoir que Pfizer, qui a développé son vaccin avec l'allemand BioNTech, disposera de suffisamment de données provenant d'essais cliniques pour demander vers la fin du mois de septembre une autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Les mêmes sources estiment que la FDA pourrait décider si le vaccin est sûr et efficace chez les jeunes enfants dans les trois semaines suivant cette demande.

La décision d'autoriser ou non un vaccin pour les jeunes enfants est attendue avec impatience par des millions d'Américains, en particulier par les parents dont les enfants ont fait leur rentrée scolaire ces dernières semaines dans un contexte de vague d'infections provoquée par le variant Delta.

Le Dr Anthony Fauci, spécialiste en maladies infectieuses et principal conseiller médical du président américain Joe Biden, a décrit le calendrier lors d'une réunion publique en ligne à laquelle ont assisté des milliers d'employés des Instituts américains de la santé (National Institutes of Health, NIH), selon l'une des sources.

Une deuxième source au fait du sujet a déclaré que la FDA prévoyait un calendrier similaire.

Anthony Fauci aurait aussi déclaré que Moderna Inc mettrait probablement environ trois semaines de plus que Pfizer pour collecter et analyser ses données sur les enfants âgés de 5 à 11 ans et qu'une décision sur son vaccin pourrait intervenir vers le mois de novembre.

Les responsables de Pfizer, Moderna et des NIH n'ont pas commenté ces informations dans l'immédiat.

Pfizer a précédemment déclaré qu'il disposerait de données sur les enfants âgés de 5 à 11 ans en septembre et qu'il prévoyait de soumettre une demande d'autorisation peu après. Auparavant, les régulateurs fédéraux de la santé - dont Anthony Fauci - avaient suggéré qu'une décision de la FDA pourrait intervenir en novembre ou plus tard.



