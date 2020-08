Opioïdes : Des Etats américains réclament 2.200 milliards de dollars à Purdue

NEW YORK (Reuters) - Des Etats américains réclament un montant total de 2.200 milliards de dollars (1.850 milliards d'euros environ) au laboratoire Purdue Pharma, le producteur de l'OxyContin, pour son rôle présumé dans l'épidémie d'opioïdes aux Etats-Unis, en l'accusant d'avoir incité les médecins à prescrire ce médicament tout en minimisant les risques d'addiction et de surdosage.

Des documents déposés dans le cadre de l'instruction de la faillite de Purdue et rendus publics lundi montrent que les Etats plaignants reprochent au laboratoire, contrôlé par la famille Sackler, d'avoir joué un rôle clé dans la crise sanitaire des opioïdes, qui aurait fait quelque 450.000 morts aux Etats-Unis depuis 1999.

Le dossier évoque plus de 200.000 décès directement liés aux opioïdes sur la seule période 1999-2016.

La Californie et l'Etat de New York réclament respectivement 192 et 165 milliards de dollars à Purdue. Au total, les demandes d'indemnisation émanent de 49 des 50 Etats du pays, le dernier, l'Oklahoma, ayant conclu un accord amiable avec le laboratoire.

Purdue s'est placé l'année dernière sous la protection de la loi américaine sur les faillites mais reste visé par plus de 2.600 plaintes déposées par des municipalités, des comtés, des Etats, des tribus ou encore des établissements hospitaliers.

La société et la famille Sackler ont toujours démenti avoir eu recours à des pratiques commerciales trompeuses pour favoriser les prescriptions médicales et proposent désormais de participer à la lutte contre les opioïdes, entre autres en fournissant des traitements contre l'addiction.

En plus des plaintes des Etats, Purdue se voit réclamer 18 milliards de dollars par la justice fédérale au titre des enquêtes pénales et civiles en cours.

La valeur de l'entreprise est aujourd'hui estimée à un peu plus de deux milliards de dollars.

(Mike Spector, version française Marc Angrand)

