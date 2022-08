Marché : Novartis va se séparer de Sandoz et lancer sa cotation à Zurich

ZURICH (Reuters) - Novartis a annoncé jeudi la scission et l'introduction en Bourse à Zurich de sa filiale Sandoz avec pour ambition de créer le numéro un européen des médicaments génériques.

"A la fois pour les activités de médicaments innovants et Sandoz, la scission permettrait de mieux se recentrer et de poursuivre des stratégies de croissance indépendantes", a déclaré le groupe pharmaceutique suisse dans un communiqué.

Sandoz aura son siège en Suisse et sera coté sur le SIX Swiss Exchange avec un programme ADR (American Depositary Receipt) aux Etats-Unis, a précisé Novartis.

La finalisation de l'opération est prévue pour le second semestre de 2023.

"Une scission permettrait à nos actionnaires de bénéficier des succès futurs potentiels d'un Novartis plus ciblé et d'un Sandoz autonome et offrirait des thèmes d'investissement différenciés et clairs pour chaque entreprise", a déclaré le président du conseil d'administration, Jörg Reinhardt.

"Sandoz deviendrait la première entreprise européenne de génériques cotée en Bourse et un leader mondial des biosimilaires basé en Suisse", a-t-il ajouté.

Sandoz a dégagé un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars l'an dernier.

(Reportage Silke Koltrowitz, version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)

Copyright © 2022 Thomson Reuters