Marché : Le groupe Lagardère obtient un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros

PARIS (Reuters) - Le groupe Lagardère, mis en difficulté par la crise sanitaire et des problèmes de gouvernance, s'est vu octroyer un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros, peut-on lire dimanche dans le Journal officiel (JO).

Le prêt est octroyé par un groupe de neuf banques et la garantie couvre 80% du montant du prêt, précise le JO.

Lagardère avait enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires en recul de 38,3%, plombé par l'impact de la crise du coronavirus sur son activité de distribution spécialisée dans les aéroports ("travel retail").

Le groupe dirigé par Arnaud Lagardère, dont la gestion est contestée par ses deux principaux actionnaires Vivendi et le fonds Amber Capital, est propriétaire de l'éditeur Hachette, des boutiques Relay, de la radio Europe 1 et des hebdomadaires Paris Match et Journal du Dimanche.

(Leigh Thomas et Elizabeth Pineau)

