Hella : Trois offres de reprise, dont les français Faurecia et Plastic Omnium

par Alexander Hübner et Christoph Steitz

MUNICH/FRANCFORT (Reuters) - Deux groupes français, Faurecia et Plastic Omnium, et un allemand, Mahlen, ont soumis des offres de rachat de l'équipementier automobile allemand Hella qui valorisent celui-ci autour de sept milliards d'euros, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, et l'acquéreur doit être choisi ce week-end.

Les trois offres remises mercredi se situent autour de 60 euros par action, ont précisé ces sources.

L'action Hella, qui avait fini à 64,50 euros mercredi, a cédé jusqu'à 5,4% jeudi pour tomber à 61 euros avant de remonter à 62,50 en milieu d'après-midi.

La famille fondatrice d'Hella, qui cherche un acquéreur pour sa participation de 60%, est conseillée par la banque Rothschild, a-t-on appris cette semaine de plusieurs sources.

Conformément à la réglementation boursière allemande, le rachat de 60% du capital obligerait l'acquéreur à lancer une offre publique sur le solde.

Hella, qui fabrique entre autres des phares et des composants électroniques, a déclaré jeudi avoir achevé les discussions avec les candidats au rachat, ajoutant que toutes les offres étaient recevables et protégeaient les intérêts de l'entreprise comme de ses parties prenantes.

Les actionnaires familiaux prendront une décision ce week-end, a précisé la société, qui n'a révélé ni l'identité des candidats au rachat ni la teneur de leurs propositions.

(Madeline Chambers, version française Myriam Rivet et Marc Angrand, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters