Marché : Casino renoue avec la croissance au premier trimestre et se dit confiant

par Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Casino a renoué avec la croissance de ses ventes au premier trimestre grâce à l'Amérique latine et envisage avec confiance le redressement de son activité cette année en France, son principal marché.

Le groupe de distribution a déclaré vendredi s'attendre à "retrouver une dynamique de croissance" en France, d'autant que ses enseignes parisiennes "enregistrent depuis quelques semaines un redressement très net" avec le retour des touristes, qui avaient déserté la capitale en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a aussi confirmé ses objectifs consistant à maintenir un niveau de rentabilité élevée et à améliorer la génération de cash-flow cette année.

Pour gonfler ses ventes, Casino veut accélérer le développement de ses enseignes de proximité en centre ville telles que Monoprix, Franprix et Naturalia et mettre l'accent sur le commerce en ligne, notamment les livraisons à domicile via ses partenariats avec Ocado, Amazon et Gorillas, a déclaré le directeur financier, David Lubek, aux analystes.

Le distributeur a confirmé son objectif d'un plan de cession d'actifs de 4,5 milliards d'euros d'ici fin 2023 pour réduire son endettement. Le montant total des cessions réalisées jusqu'à présent s'élève à 3,3 milliards d'euros.

"Nous disposons de suffisamment d'options pour être confiants dans la réalisation des 1,2 milliard d'euros restants d'ici fin 2023", a dit David Lubek.

Le titre a ouvert en hausse de 3% à la Bourse de Paris avant de réduire ses gains dans la matinée et de passer légèrement dans le rouge (-0,4%) à 16,03 euros, les investisseurs paraissant toujours préoccupés par le niveau d'endettement du groupe et ses flux de trésorerie.

"Les ventes mitigées de l'entreprise au T1 et des perspectives annuelles toujours ambiguës contribuent peu à apaiser les craintes relatives à un objectif de free cash-flow en France dégradé et à des défis intacts en matière d'endettement", commentent les analystes de Jefferies.

Casino a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 3,2% en données comparables, à 7,5 milliards d'euros, après une baisse de 0,4% sur les trois derniers mois de 2021.

L'activité a été particulièrement dynamique en Amérique latine, où le groupe contrôle le brésilien Grupo Pao de Acucar, avec une croissance de 9,7%.

Elle a en revanche continué de se contracter en France (-1,6%) mais moins rapidement qu'au précédent trimestre (-3%), avec des flux de trésorerie en amélioration de 570 millions d'euros.

Sur les quatre semaines allant du 21 mars au 17 avril, les ventes en France affichent néanmoins une progression de 2% en données comparables, David Lubek l'attribuant notamment au retour des touristes à Paris.

Pour améliorer sa rentabilité, Casino entend monétiser les données sur sa clientèle, réaliser des économies dans les achats et mettre davantage l'accent sur le commerce en ligne, les aliments "bio", les magasins de proximité et les services énergétiques.

(Reportage Dominique Vidalon, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard et Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters