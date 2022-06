Marché : Boeing s'attend à des problèmes d'approvisionnement jusqu'à fin 2023

DOHA (Reuters) - Boeing s'attend à ce que les difficultés d'approvisionnement persistent jusqu'à la fin 2023 en raison des problèmes de main-d'oeuvre chez les sous-traitants et les petits fournisseurs, confrontés à une reprise plus rapide qu'attendu de la demande, a déclaré mercredi son directeur général.

Le groupe américain avait annoncé le mois dernier que la production du 737 était ralentie par des difficultés d'approvisionnement affectant un composant électrique.

"Le basculement des difficultés de demande aux difficultés d'approvisionnement (...) est remarquable par sa vitesse", a déclaré David Calhoun, le directeur général de Boeing, lors du Qatar Economic Forum organisé par Bloomberg à Doha.

Il a ajouté que le groupe restait confronté à d'importantes difficultés et retards d'approvisionnement. "C'est un vrai problème pour les industriels et cela le restera sans doute pratiquement jusqu'à la fin de l'an prochain", a-t-il ajouté.

"Et la plus importante contrainte pour les fournisseurs intermédiaires et les petits fournisseurs, c'est la disponibilité de la main-d'oeuvre : est-ce que nous aurons du personnel ?", a-t-il dit.

Reuters avait rapporté le mois dernier que le fabricant de moteurs d'avion CFM International, coentreprise de Safran et General Electric, était confronté à des retards de production de six à huit semaines en raison de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement et d'un récent conflit salarial en France.

De son côté, Airbus a évoqué le mois dernier une augmentation des risques à court terme affectant ses chaînes d'approvisionnement tout en exprimant sa confiance dans la capacité de son réseau de fournisseurs à y faire face.

(Reportage Jamie Freed, Alexander Cornwell et Tim Hepher, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)

