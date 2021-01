Marché : Airbus ralentit le rythme de la remontée de ses cadences de production

par Laurence Frost

PARIS (Reuters) - Airbus a annoncé jeudi qu'il allait ralentir le rythme de la remontée de ses cadences de production, les circonstances du marché de lui permettant pas de respecter le programme qu'il s'était fixé.

La production des appareils de la famille des A320 sera portée de 40 à 43 avions par mois au troisième trimestre avant d'atteindre 45 au cours du dernier quart de l'année 2021, a précisé l'avionneur européen qui espérait jusqu'à présent atteindre une production de 47 appareils par mois en juillet.

Pour les appareils de plus grande capacité, le rythme prévu restera inchangé: cinq A350 et deux A330 seront construits chaque mois et, a dit Airbus.

Cette annonce intervient dans un contexte de grande incertitude pour le secteur aérien qui reste confronté à la crise sanitaire et aux effets des restrictions instaurées de par le monde.

(Avec Piotr Lipinski et Tim Hepher, version française Nicolas Delame)

