Lockheed Martin : Nouvelle technologie d'antenne parabolique

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir inventé un nouveau type de technologie d'antenne parabolique qui pourra s'utiliser aussi bien sur les satellites que sur les terminaux au sol, y compris les télécommunications spatiales 5G.



Baptisée 'Wide Angle ESA Fed Reflector' (WAEFR) cette antenne est présentée comme un hybride entre une antenne à commande électronique (ESA) et une antenne parabolique. Selon Lockheed Martin, elle augmente la zone de couverture de 190% par rapport aux antennes traditionnelles, avec un coût beaucoup plus bas.



'Nous avons adopté un état d'esprit commercial pour développer rapidement cette technologie et avons découvert qu'il existait de nombreux cas d'utilisation et applications qui pourraient bénéficier de cette nouvelle antenne hybride', a déclaré Chris Herring, vice-président du développement de programmes avancés chez Lockheed Martin Space.



'L'antenne permettra d'accomplir plus de missions, avec moins de ressources', résume Thomas Hand, chercheur technique associé chez Lockheed Martin Space.





