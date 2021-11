Lockheed Martin : Détection des missiles avec Space Force

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir mené une revue de conception critique (CDR) avec la Space Force des Etats-Unis dans le cadre du programme spatial Block 0 et de son système dit 'NGG', offrant des capacités d'alertes avancées de missiles spatiaux.



NGG fournira ainsi une alerte précoce dans la chaîne défensive déployée pour protéger les pays contre les menaces de missiles. 'Le nouveau système répond aux défis des nations rivales qui cherchent de plus en plus à éroder les avantages spatiaux détenus par les États-Unis', assure Lockheed Martin.



Transportant de nouveaux capteurs infrarouges avancés capables de détecter des cibles plus petites et plus rapides, le premier satellite devrait être en mesure d'être lancé en 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.