Les baby-boomers plébiscitent aussi ChatGPT et l'intelligence artificielle en Bourse

(BFM Bourse) - Le robot conversationnel ChatGPT a déclenché une flambée en Bourse autour de l'intelligence artificielle. Un engouement qui anime également les investisseurs particuliers de plus de 55 ans, rapporte eToro.

Encore inconnu il y a quelques mois, ChatGPT est devenu un véritable phénomène de mode. D'une efficacité redoutable, le robot conversationnel de la startup américaine OpenAI bat tous les records d'utilisation grâce à sa simplicité d'usage.

Chaque entreprise y va de sa petite annonce pour intégrer l’intelligence artificielle dans ses activités. Le géant chinois du e-commerce Alibaba a annoncé en février qu'elle travaillait sur la mise en place d'un concurrent de ChatGPT. La banque UBS a estimé dans une récente note que le marché adressable total de l'IA générative pourrait représenter 1.000 milliards de dollars.

Il n'en fallait pas moins pour que l'engouement autour du robot conversationnel ne fasse des émules parmi les investisseurs. Et contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont pas la seule population à être férue de nouvelles technologies. Les baby-boomers accueillent également avec grand enthousiasme l'essor de l'intelligence artificielle et le phénomène planétaire autour de ChatGPT, le robot conversationnel d'Open AI.

Les baby-boomers sont ainsi devenus les investisseurs les plus actifs dans l’achat d’actions évoluant dans l'intelligence artificielle (IA) depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, rapporte la plateforme de trading eToro. La part des investisseurs particuliers âgés de 55 ans qui ont investi dans des actions d'intelligence artificielle sur la plateforme eToro a augmenté à un rythme plus rapide que celui de tout autre groupe d'âge.

"On pense généralement que les jeunes férus de technologie sont ceux qui adoptent l'IA, mais nos données montrent clairement que la frénésie autour de ChatGPT a gagné tous les groupes d'âge. Sur eToro, les baby-boomers adoptent même les actions liées à l'IA à un rythme plus rapide que leurs homologues de la génération Y et, ce faisant, vont à l'encontre de nombreux stéréotypes liés à l'adoption de la technologie", commente Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés pour eToro.

Au premier trimestre 2023, la part des plus de 55 ans qui ont ouvert des positions sur l'une de ces actions a progressé de 60% par rapport au quatrième trimestre 2022, contre +41% pour les 18-34 ans et +54% pour les 35-44 ans. Cet attrait est encore davantage marqué en France, où 81% des 18-34 ans et jusqu’à 93% des plus de 55 ans ont ouvert des positions sur l’une de ces mêmes actions, ajoute eToro.

C3.ai, Intel et Nvidia, le tiercé favori des baby-boomers

Trois actions ont vu leur cote littéralement exploser chez les plus de 55 ans. Il s’agit des titres C3.ai qui conçoit des logiciels dans ce domaine, Intel et NVIDIA, qui enregistrent les plus fortes hausses de prises de positions par rapport au trimestre précédent au sein de cette catégorie d’âge.

Parmi les valeurs de cet univers, eToro note que C3.ai est de loin celle qui a connu la plus forte croissance en termes de positions nouvellement ouvertes chez les plus de 55 ans, avec une croissance de 22.000%, soit environ trois fois le taux de croissance observé pour les autres groupes d'âge. C3.ai est l'une des nombreuses sociétés d'intelligence artificielle qui a observé une nette progression de son action depuis le début de l’année 2023. Depuis le premier janvier, elle progresse de 106%, une performance qui, selon eToro, explique la croissance stupéfiante du nombre d'utilisateurs d'eToro détenant l'action.

Les plus de 55 ans se sont également tournés vers Intel, avec un bond de 93% des nouvelles positions ouvertes d'un trimestre à l'autre. Les autres titres qui ont suscité un intérêt accru chez les investisseurs les plus âgés sont Nvidia (croissance de 91% des nouvelles positions) et SentinelOne (croissance de 84%).

L’IA plutôt qu’un gérant de fonds humain

Le courtier eToro revient également sur les chiffres de son dernier baromètre trimestriel de l’investissement particulier issu d'une enquête mondiale menée auprès de 10.000 investisseurs particuliers dans 13 pays. Selon ce sondage, un nombre considérable de plus de 55 ans sont prêts à intégrer l'IA et l'apprentissage automatique dans leur approche d'investissement.

Ainsi, selon ce baromètre environ un investisseur âgé de plus de 55 ans sur six (17%) déclare avoir l'intention d'augmenter ses investissements dans des secteurs susceptibles de bénéficier de l'IA, tandis que seulement 5% affirment réduire leur allocation à ces secteurs. En outre, près de la moitié (46%) de ce groupe d'âge utiliserait l'IA ou le machine learning pour gérer leur portefeuille plutôt qu'un gestionnaire de fonds humain.

"En plus d'être de plus en plus facile à investir, l'IA a le potentiel de jouer un rôle central dans la stratégie des investisseurs particuliers. En leur permettant d'analyser de grandes quantités de données, de générer de nouvelles idées d'investissement et de surmonter les préjugés humains, l'IA a le potentiel de faire pencher la balance davantage en faveur des investisseurs particuliers à l'avenir", conclut Antoine Fraysse-Soulier.