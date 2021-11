Le gouvernement chinois se ferme à la cotation des fleurons technologiques à Wall Street

(BFM Bourse) - Les autorités chinoises ont demandé à Didi, un rival d'Uber en Chine, de se retirer de Wall Street où le groupe est coté depuis cet été, selon Bloomberg. Un nouveau signe de méfiance sur fond de rivalité technologique entre les deux puissances.

La cotation sur le marché américain d'acteurs chinois des nouvelles technologies sur le marché américain, dont la Chine a pu s'enorgueillir ces dernières années, ne semble plus figurer à l'agenda des autorités. Au contraire, les autorités chinoises ont demandé à DiDi Global, qui se présente comme la plus grande plate-forme de VTC au monde avec près de 500 millions d'utilisateurs actifs, de se retirer de Wall Street où le groupe est coté depuis cet été, sur fond de rivalité technologique entre Pékin et Washington, a affirmé vendredi l'agence Bloomberg.

Dès juillet, un article du Wall Street Journal avait déjà affirmé qu'un retrait de DiDi de la cote était à l'étude, un mois seulement après son IPO. Le rival chinois d'Uber a levé en juin 4,4 milliards de dollars, la plus grosse opération menée par une entreprise chinoise sur le marché américain depuis l'introduction record d'Alibaba en 2014. DiDi a officiellement démenti tout projet de quitter la cote américaine.

Depuis son introduction, à laquelle Pékin n'était pas franchement favorable, le groupe qui domine le marché de la réservation de voitures avec chauffeur en Chine (également présent en Russie, Asie centrale et Amérique latine), fait l'objet d'une enquête administrative en lien avec sa collecte de données privées.

Craignant un transfert de données sensibles aux États-Unis, les autorités chinoises avaient alors pris une mesure inédite à l'encontre de Didi: interdire en Chine le téléchargement de son appli. Le service reste cependant accessible aux utilisateurs qui l'avaient déjà installée sur leur téléphone.

À présent, Pékin invite fermement le champion chinois du VTC se retire de la Bourse de New York, écrit vendredi Bloomberg. Le régulateur chinois de l'internet a demandé à Didi de formuler des propositions en ce sens, qui devront ensuite recevoir l'approbation du gouvernement, selon l'agence financière.

La décision, si elle se confirmait, marquerait un tournant pour les start-up chinoises, qui ont longtemps été encouragées à lever des fonds aux Etats-Unis pour se développer.

Mais dans un contexte de rivalité croissante avec Washington, en particulier dans le domaine de la technologie, Pékin redoute désormais que des données cruciales accumulées par ses géants ne fuient à l'étranger.

Ces derniers mois, la Chine planche sur un durcissement des conditions de cotation à l'étranger pour ses entreprises. Pékin souhaite notamment au préalable un examen approfondi des risques en matière de cybersécurité.

Dans un contexte de nationalisme économique, le régime communiste encourage aussi ses entreprises à se coter sur le marché national et vient d'ouvrir une nouvelle Bourse à Pékin, destinée aux PME, particulièrement celles actives dans les nouvelles technologies.

(avec AFP)