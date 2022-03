Le curieux investissement de la chaîne de cinémas AMC dans une mine d'or et d'argent

(BFM Bourse) - Début 2021, la chaîne de cinémas AMC avait bénéficié, avec d'autres sociétés en difficulté comme GameStop, d'une mobilisation inédite d'investisseurs individuels coalisés au travers du forum Reddit.

Ayant bénéficié à fond de la mobilisation de petits actionnaires prêts à soutenir des entreprises snobées par l'establishment financier, à l'image de GameStop, la chaîne de cinémas AMC compte mettre à profit les fonds levés à la faveur du rebond spectaculaire de son cours de Bourse pour se diversifier. Après le pop-corn, la firme a jeté son dévolu sur une société minière de métaux précieux à la santé financière fragile, Hycroft.

Le patron d'AMC, Adam Aron, a reconnu lui-même l'incongruité d'une telle transaction. "Il est évident que personne ne penserait normalement que la compétence d'une entreprise de cinémas s'étende à l'extraction d'or ou d'argent", a-t-il souligné dans un communiqué.

Mais les petits porteurs ont apporté à AMC l'an dernier un "trésor de guerre de 1,8 milliard de dollars", qu'il serait sot de laisser dormir. De nombreux petits actionnaires ont en effet acheté des actions de l'entreprise qui, dans le sillage de la chaîne de jeux vidéo GameStop, était devenue début 2021 un des symboles de la rébellion contre les puissants de Wall Street.

Le groupe n'a pas manqué de profiter de cette popularité inespérée en émettant en masse de nouvelles actions . Une partie de l'argent ainsi récupéré a été employé à l'agrandissement de son réseau de salles de cinémas, les doter d'écrans de plus grande taille IMAX et d'équipements améliorés, mais également à lancer un inévitable projet de NFT ou investir dans le pop-corn, gourmandise typique des salles US.

"Passer à l'attaque"

Mais son patron entend aussi "passer à l'attaque et faire grandir l'entreprise", dans des domaines pas forcément attendus. Le groupe a ainsi acquis 22% du capital de Hycroft Mining, une mine d'or et d'argent située dans l'Etat du Nevada qui recèlerait 15 millions d'onces d'or et 600 millions d'onces d'argent. AMC a aussi acquis des bons de souscription d'actions pour monter encore au capital de Hycroft, déboursant au total 27,9 millions de dollars.

AMC s'est associé à Eric Sprott, un vétéran du secteur des métaux précieux, qui a consacré la même somme.

Toutefois, AMC et Hycroft sont aussi toutes deux liées à l'investisseur Jason Mudrick. Une de ses sociétés d'acquisition à vocation spécifique cotée en Bourse (ou "Spac"), Mudrick Capital Acquisition Corporation, avait fusionné en juin 2020 avec Hycroft et possédait encore fin 2021 40% des parts de la société minière.

Mudrick Capital Management avait par ailleurs prêté 100 millions de dollars à AMC fin 2020, au moment où la chaîne de cinémas souffrait d'une grave crise de liquidités, puis acheté pour 230,5 millions de dollars d'actions AMC en juin 2021. Titres sur lesquels il avait rapidement empoché sa plus-value, selon le Wall Street Journal.

L'apport d'AMC et d'Eric Sprott représente quoi qu'il en soit une aide bienvenue pour Hycroft, qui avait perdu 41 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2021 avant de mettre en suspens, en novembre, les opérations de minage. Le cours était ensuite descendu progressivement sous la barre du 1 dollar, contre environ 10 dollars au moment de son introduction en Bourse en juin 2020.

Hycroft est, selon Adam Aron, "exactement comme AMC il y a un an". "L'entreprise "possède des actifs solides comme le roc, mais pour diverses raisons, a été confrontée à un problème de liquidités sévère et immédiat" qui a fait chuter le cours de son action. Avec son expérience, AMC peut l'aider à surmonter cette période difficile, assure-t-il.

(Avec AFP)