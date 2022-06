La plateforme de streaming française Deezer fixe au 5 juillet son entrée en Bourse

(BFM Bourse) - Sept ans après une première tentative ratée en raison de conditions de marché défavorables, Deezer fixe au 5 juillet sa date d'entrée en Bourse. Pour ce nouvel essai, la plateforme du streaming musical français a prévu de mettre toutes les chances de son côté en s’appuyant sur le véhicule d’investissement (Spac) déjà coté I2PO. Sa valorisation dépasserait le milliard d'euros.

La plateforme de streaming musical Deezer a fixé au 5 juillet son premier jour de cotation à la Bourse de Paris via un SPAC (un véhicule d'investissement ad hoc) détenu notamment par la famille Pinault, a-t-on appris jeudi auprès de l'entreprise.

L'introduction formelle en Bourse n'est plus formellement conditionnée qu'à l'approbation des assemblées générales des actionnaires de Deezer et d'I2PO, prévues respectivement les 29 et 30 juin, selon le calendrier approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Une nouvelle tentative sept ans après

Ce nouveau projet de cotation intervient sept ans après la première tentative de Deezer d'investir la place boursière parisienne en 2015. Cette fois, les principaux actionnaires de la plateforme française - notamment le milliardaire anglo-américain Len Blavatnik qui détient 43% des parts - ont choisi un système d'introduction moins risqué, via le SPAC I2PO, lequel a déjà levé des fonds en Bourse dans le but de fusionner avec une société et faciliter sa cotation.

Ce véhicule d'investissement fondé par la famille Pinault, l'homme d'affaires Matthieu Pigasse, et Iris Knobloch, ancienne dirigeante de WarnerMedia (et qui va prendre en juillet la présidente du Festival de Cannes), doit permettre à la plateforme de récolter entre 135 millions et un peu plus de 400 millions d'euros, a indiqué I2PO.

Une valorisation supérieure à 1 milliard d'euros

La valorisation de Deezer atteindrait alors 1,05 milliard d'euros, soit une décote de 23% depuis l'entrée au capital du groupe mexicain de télévision Azteca en 2020. Pour l'instant, l'entreprise accumule les pertes qui ont atteint 123 millions d'euros l'année dernière pour un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Lancé en 2007, le service d'écoute musical par abonnement revendique près de 30% du marché en France, mais ses 9,6 millions d'abonnés ne pèsent que 2% du marché mondial du streaming musical, loin derrière le leader suédois Spotify (31% de parts de marché), Apple, Amazon et Tencent, selon le cabinet MIDiA.

La stratégie de Deezer, qui veut plus que doubler ses revenus d'ici 2025, est donc de miser sur la musique et sa technologie, contrairement à Spotify qui multiplie les lancements de podcasts et les recommandations de playlists de musiques d'ambiance.

Pour profiter de la croissance rapide du marché mondial du streaming (+26,4% d'utilisateurs en un an au second semestre 2021), Deezer compte aussi s'allier avec des acteurs déjà implantés dans plusieurs marchés clés pour s'appuyer sur des bases de clients déjà existantes, comme les opérateurs Orange et SFR en France, et nouvellement avec RTL en Allemagne.

(Avec AFP)