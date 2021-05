La cotation de l'AS Roma s'envole après la nomination de José Mourinho

(BFM Bourse) - Le titre du club de football romain a été suspendu alors qu'il s'envolait de plus de 20% à la Bourse italienne peu après l'annonce de l'arrivée du célèbre José Mourinho au poste d'entraîneur, à compter de la saison prochaine.

Le titre frétillait déjà avant l'annonce officielle mais a définitivement explosé à la publication du communiqué de l'AS Roma présentant l'entraîneur superstar José Mourinho comme le successeur de son compatriote portugais Paulo Fonseca sur le banc romain. En hausse de près de 20% moins d'une heure plus tard, la cotation du titre du club a été suspendue par les régulateurs de la Bourse de Milan, avant de reprendre quelques minutes plus tard. Peu avant 16h15, la frénésie s'est quelque peu atténuée mais l'action AS Roma SpA ("ASR") affiche encore une hausse de 18,9% à 31 centimes d'euro, après s'être adjugé jusqu'à 25%. Ce bond le ramène néanmoins tout juste en territoire positif depuis le début de l'année (+4,7%).

Le marché salue ce qui représente à première vue un grand coup pour le club du légendaire Francesco Totti, tant José Mourinho -surnommé le "Special One"- a garni les salles des trophées des clubs dans lesquels il est passé (Porto, Chelsea, Real Madrid et dans une moindre mesure à Manchester United), à l'exception notable de son dernier, Tottenham, duquel il a été licencié la semaine dernière.