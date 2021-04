La Bourse aux sneakers StockX valorisée à 3,8 milliards de dollars

(BFM Bourse) - La plateforme américaine de commerce en ligne StockX, sur laquelle se négocient les sneakers de collection comme des produits financiers, est désormais valorisé 3,8 milliards de dollars après son dernier tour de table. Le groupe envisagerait une introduction en Bourse dès le second semestre.

StockX parvient à surfer sur la double vague du e-commerce et de l'appétence des particuliers pour les produits financiers, en fournissant une cotation actualisée en continue pour des chausses de sport de collection, des vêtements "streetwear", des sacs de luxe ou encore depuis peu des produits électroniques tels que des consoles de jeux. Basé à Detroit, le groupe indique avoir atteint une valorisation de 3,8 milliards de dollars à l'issue de son dernier tour de table par lequel il a levé 255 millions de dollars. Dans le détail, StockX a vendu pour 60 millions de dollars d'actions nouvelles, laissant certains de ses 1000 employés céder pour 195 millions de dollars de leurs propres titres.

Cette valorisation est supérieure de 35% à celle atteint par StockX lors de sa levée de fonds de 275 millions de dollars en décembre dernier qui l'avait valorisé 2,8 milliards de dollars, un quasi-triplement par rapport à la mi-2019 (lorsque l'entreprise avait franchi la barre du milliard de dollars pour la première fois).

Eminem et Mark Wahlberg parmi les soutiens

Après le rachat du site par Dan Gilbert et Greg Schwartz, Josh Luber transforme Campless pour en StockX en 2016. De nombreux investisseurs rejoignent alors le projet, à commencer par Eminem, l'acteur Mark Wahlberg ou encore le PDG de Salesforce Marc Benioff.

Initialement spécialisée dans les enchères sur les sneakers, permettant d'y trouver des paires de collection qui peuvent s'échanger jusqu'à des centaines de milliers de dollars, à l'instar des mythiques Air Jordan, StockX s'est progressivement diversifié, s'aventurant dans un premier temps sur le marché du "streetwear" avant d'aller sur ceux des sacs à mains de luxe, puis de l'électronique.

StockX émule une Bourse en fournissant des données de marché (sommet de 52 semaines, volatilité, etc.) pour l'ensemble de ses articles. Ces derniers sont scrutés pour bannir les contrefaçons, le groupe disposant de neuf centres d'authentification à travers le monde après en avoir ouvert trois nouveaux en 2020 à Hong Kong, Toronto et Portland. StockX -aussi appelé "stock market of things", soit "la Bourse des objets") génère des revenus en conservant un pourcentage de l'ordre de 10% sur chaque chaque transaction.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe a conclu plus de 7,5 millions de transactions, correspondant à une valeur brute de marchandises de 1,8 milliard de dollars, ce qui s'est traduit par des revenus supérieurs à 400 millions de dollars. Son directeur général Scott Cutler, ancien cadre d'eBay et de la Bourse de New York qui a pris le relais de Josh Luber après la levée de fonds de série C ayant valorisé le groupe à un milliard de dollars mi-2019, a par ailleurs déclaré au Wall Street Journal que la société avait été rentable pour la première fois au troisième trimestre 2020.