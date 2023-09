L'Occitane s'effondre en Bourse, alors qu'un retrait de la cote s'éloigne

(BFM Bourse) - Suspendu de cotation lundi, L'Occitane a plongé à la Bourse de Hong Kong après que son actionnaire majoritaire a finalement abandonné l'idée de retirer le groupe de cosmétiques de la cote.

Les actions de la marque de cosmétiques française L'Occitane ont plongé mardi de près de 30% à Hong Kong où l'entreprise est cotée après que son président a annulé des négociations sur le rachat de titres de l'entreprise.

La société, connue pour ses produits pour la peau et ses parfums, avait levé plus de 700 millions de dollars lors de son introduction en Bourse à Hong Kong en 2010, soutenue par l'optimisme suscité par le marché de consommation chinois en plein essor.

Bloomberg News avait affirmé en juillet que son président Reinold Geiger étudiait les options pour une offre publique de retrait de la Bourse de Hong Kong, en rachetant les actions de la société qu'il ne possède pas encore.

Depuis lors, les actions de la société ont progressé d'environ 40%, avant que leurs échanges soient suspendus lundi "dans l'attente de la publication d'une annonce conformément au Code des fusions et des acquisitions", selon un dossier déposé en Bourse.

Des ventes massives d'actions

Cependant, les investisseurs ont vendu beaucoup de titres mardi après la reprise de la cotation après que le milliardaire Geiger a mis fin aux négociations. "Le conseil d'administration de la société annonce avoir été informé par l'actionnaire majoritaire le 3 septembre 2023 de sa décision de ne pas procéder à une éventuelle transaction", a-t-il indiqué dans un communiqué lundi soir, qui n'a fourni aucun détail.

L'Occitane a chuté de 29% à 19,70 dollars de Hong Kong - le plus bas niveau depuis juillet - avant de se redresser légèrement et de terminer en baisse de 17,27% à 23,00 dollars de Hong Kong.

La société, dont les sièges sont au Luxembourg et à Genève, avait déclaré le mois dernier qu'elle envisageait une offre sur les titres qu'elle ne possède pas à au moins 26 dollars de Hong Kong (3,30 dollars) par action, mais elle n'avait "reçu aucune offre ferme" à l'époque.

L'introduction de la marque à Hong Kong est intervenue à un moment où les marques occidentales cherchaient de nouvelles façons d'exploiter le marché de consommation chinois en pleine croissance.

Le portefeuille du groupe comprend L'Occitane en Provence, la marque française Melvita, la ligne coréenne Erborian et Elemis, une marque britannique. Les gammes vont des produits pour le visage et le corps aux parfums et maquillages.

(Avec AFP)