L'Europe boursière, nouvelle terre promise du secteur de la cosmétique?

(BFM Bourse) - Le propriétaire de L'Occitane réfléchirait à retirer le groupe de cosmétiques de la Bourse de Hong-Kong, pour un éventuel retour de la société sur les marchés financiers en Europe. D'autres entreprises du secteur pourraient aussi dynamiser la cote européenne comme Douglas ou Coty.

L'Occitane pourrait faire ses adieux à la Bourse de Hong-Kong. Et c'est Reinold Geiger, son président qui serait à la manœuvre pour retirer l'entreprise française de la place hong-kongaise, selon Bloomberg.

Présent au capital depuis 1994, le milliardaire Reinold Geiger serait en discussions avancées en vue de racheter les actions de la société qu'il ne détient pas encore à un prix unitaire de 35 dollars de Hong Kong, soit 4,40 dollars, ont affirmé des sources proches du dossier à Bloomberg.

L'offre potentielle de l'homme d'affaires autrichien extérioriserait une prime de 37% par rapport au dernier cours coté et de 70% par rapport au cours qui prévalait avant la divulgation de ces informations par l'agence de presse. Le prix proposé par Reinold Geiger serait même supérieur au record historique de 31,55 dollars de Hong Kong atteint par le titre en décembre 2021. En attendant d'autres développements, les actions L'Occitane ont été suspendues de cotation ce mercredi.

Première entreprise cotée à Hong Kong

La proposition valorise ainsi L'Occitane 6,5 milliards de dollars. Elle apparait donc comme généreuse pour les minoritaires, compte tenu du parcours boursier de L'Occitane sur un an. La valorisation de la société a fondu de 20% sur la période et ne pèse plus que 4 milliards de dollars actuellement, ajoute Bloomberg.

Pour le moment, les discussions sont en cours et l'offre finale pourrait être légèrement inférieure, selon ces mêmes sources. Mais si ces informations venaient à être confirmées, Reinold Geiger viendrait retirer l'entreprise française qu'il a introduit 13 ans plus tôt sur la place hongkongaise et non à Paris.

Il avait alors privlégié Hong Kong pour accroître l'exposition du groupe fondé en 1976 au marché asiatique, son premier client, qui représentait alors 40% des ses ventes entre avril et décembre 2009. L'Occitane devenait ainsi la première société française à se faire coter à Hong-Kong.

"L'image de L'Occitane en Asie, la part importante de l'Asie dans les ventes consolidées ainsi que les fortes perspectives de développement de cette région expliquent le choix de la place de Hong Kong", avait expliqué Reinold Geiger pour justifier son choix. En 2010, le contexte de marché en Europe était aussi différent. L'Europe boursière se débattait avec la crise de la dette grecque, qui menaçait de s'étendre à l'ensemble de l'Union européenne.

Douglas à Francfort dès 2024?

Ce potentiel retrait de la cote de L'Occitane ne marque pas la fin d'une histoire boursière entre le groupe basé à Manosque et les marchés financiers. L'homme d'affaires autrichien étudierait la possibilité d'une nouvelle cotation de l'Occitane en Europe dès l'année prochaine, selon Reuters. Voire Paris, si on se fie aux sources citées par Bloomberg.

Autrefois boudée, l'Europe tiendrait donc sa revanche. D'autres entreprises du secteur de la cosmétique pourraient en effet faire leur apparition sur les marchés boursiers du Vieux continent comme Douglas, la maison-mère allemande de l'enseigne française Nocibe. Selon Bloomberg, CVC Capital Partners réfléchirait à introduire en Bourse la chaîne allemande de parfums et de cosmétiques.

La société de capital-investissement aurait ainsi mandaté Rothschild & Co pour préparer l'introduction en Bourse, qui pourrait avoir lieu dès l'année prochaine à Francfort, selon des sources proches du dossier. Au printemps dernier, c'était le spécialiste américain des parfums et des cosmétiques Coty qui avait indiqué réfléchir à une double cotation à la Bourse de Paris, le groupe étant déjà présent à Wall Street.

"Si la société entame un processus de cotation, Coty Inc. deviendra une société doublement cotée à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Paris (PAR), ce qui renforcera la présence de Coty en Europe et offrira un moyen supplémentaire d'atteindre les investisseurs inexploités du marché", avait indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Cette introduction en Bourse ferait surtout rentrer un potentiel poids lourd à Paris. Pour donner un ordre d'idée, Coty pèse actuellement 10 milliards de dollars à New York, soit 9,1 milliards d'euros. C'est presque autant qu'un Alstom (9,89 milliards d'euros) voire beaucoup plus qu'Unibail-Rodamco-Westfield (6,75 millions d'euros)...