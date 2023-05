Le géant américain des cosmétiques Coty envisage d'entrer à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - Le groupe américain a indiqué explorer la possibilité de s'introduire sur la place parisienne, capitale mondiale du luxe.

Alors que la Bourse de Paris n'a enregistré que deux introductions en Bourse depuis le début de l'année, le salut pourrait bien provenir de là où on ne l'attendait pas: les Etats-Unis.

Le spécialiste américain des parfums et des cosmétiques Coty, société très généreusement valorisée en Bourse comme nous le relevions dans un précédent article, a en effet indiqué envisager une double cotation sur la place parisienne, le groupe étant déjà présent à Wall Street.

Le conseil d'administration de la société a ainsi autorisé la direction à étudier une introduction sur la Bourse de Paris.

"Si la société entame un processus de cotation, Coty Inc. deviendra une société doublement cotée à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Paris (PAR), ce qui renforcera la présence de Coty en Europe et offrira un moyen supplémentaire d'atteindre les investisseurs inexploités du marché", explique l'entreprise dans un communiqué. Coty met en avant son héritage de plus de 100 ans en France et "son empreinte commerciale substantielle en Europe".

Plus gros qu'Alstom et URW

"Paris est le berceau historique de la beauté, et le secteur exerce toujours un attrait particulier sur les investisseurs de la région", a ajouté Peter Harf, président de Coty, cité dans le communiqué.

Cette introduction en Bourse ferait rentrer un potentiel poids lourd. Pour donner un ordre d'idée, Coty pèse actuellement un peu moins de 10 milliards de dollars à New York, soit environ 9 milliards d'euros. Certains groupes du CAC 40 – Alstom et Unibail-Rodamco-Westfield pour ne pas les nommer– n'atteignent pas ce niveau.

Reste que Coty n'affiche pas une forme aussi étincelante que les champions français du luxe. Sur l'ensemble de son exercice 2021-2022 clos en juin dernier, ses revenus ont, certes, progressé de 15% à 5,3 milliards de dollars. Mais sa marge opérationnelle ajustée, quoiqu'en nette progression, s'établit à 11,6% loin des standards de LVMH (26%), Kering (27,5%) ou L'Oréal (19,5%) son "vrai" comparable. Surtout le groupe est lesté par une très lourde dette de 4,27 milliards de dollars.