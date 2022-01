L'impressionnante renaissance de Ford en Bourse grâce à son virage dans l'électrique

(BFM Bourse) - Icône de l'automobile made in America depuis l'après-guerre, le pick-up F-150 de Ford se convertit à l'électrique. La popularité de cette nouvelle version amène le groupe à relever ses objectifs de production, et permet à son cours de Bourse de remonter à un niveau inédit depuis vingt ans.

Après avoir porté aux nues ces derniers trimestres des constructeurs quasiment novices (à l'image d'un Rivian valorisé 100 milliards de dollars en n'ayant encore vendu que quelques véhicules, pour moins d'un million de chiffre d'affaires au total), les investisseurs semblent prendre conscience que les constructeurs classiques ont peut-être quelques atouts à faire valoir...

Etant parvenus à survivre et prospérer pendant quelques tumultueuses décennies (qui ont vu maints groupes moins tenaces disparaître ou se faire racheter), les principaux acteurs du secteur disposent après tout de réseaux de production, d'approvisionnement et de distribution difficiles à recréer du jour au lendemain, d'une expertise globale de la chose roulante (dont la motorisation n'est qu'une composante) et enfin de ressources techniques et financières, sans parler, mais oui, d'une certaine image de marque: autant d'armes non négligeables pour leur permettre de rebondir dans un marché en voie de transition vers la motorisation électrique?

La vive demande qui se manifeste pour le F-150 "Lightning", version entièrement électrique du rugueux pick-up de Ford (modèle lancé en 1948, aujourd'hui à sa quatorzième génération et qui truste depuis des décennies les podiums des véhicules les plus vendus en Amérique du Nord), suggère bel et bien que le constructeur de Dearborn n'est pas prêt à se ranger des voitures. Et lui vaut une redécouverte en Bourse: l'an dernier, Ford a enregistré la cinquième plus forte hausse du S&P 500 (+137% en 2021), surperformant des titres comme Nvidia ou Moderna. Et sa hausse s'accélère mardi de 6,6% à 23,20 dollars en début de séance à Wall Street, alors que le groupe a annoncé un doublement des capacités de production afin de répondre à une demande "sans précédent" pour le F-150 Lightning, dont les premières livraisons doivent avoir lieu au printemps.

Déjà 200.000 réservations

"Avec près de 200.000 réservations, nos équipes travaillent dur et témoignent de créativité pour lever les contraintes à la production et remettre davantage de pick-up F-150 Lightning entre les mains de nos clients" a expliqué Kumar Galhotra, cadre dirigeant de la Ford Motor Company en charge des Amériques et des marchés internationaux. "La réalité est évidente: la population est prête pour un F-150 entièrement électrique et Ford fait sauter tous les verrous afin d'amener nos opérations à l'échelle et augmenter notre capacité de production".

Concrètement, après avoir doublé de 40.000 à 80.000 son objectif annuel de production en septembre, Ford indique que la demande ne cessant de croître, il vise désormais à produire jusqu'à 150.000 F-150 électriques à l'année. "L'Amérique veut un Ford F-150 tout électrique et nous comptons le lui donner", a résumé (notre traduction) Jim Farly, le PDG du groupe.

Ford ne se prive pas de souligner que le Lightning attire les propriétaires d'autres marques à un rythme jamais vu dans le pays (hormis nouvelles marques par définition), plus de 75% des réservations provenant de personnes ne possédant pas de véhicule Ford à l'heure actuelle. La production doit débuter au printemps, permettant aux premiers clients d'acquérir un véhicule dont le prix catalogue débutera à 39.974 dollars, avant subventions éventuelles.

Au plus haut depuis vingt ans en Bourse, Ford voit sa capitalisation remonter à 85 milliards de dollars - ce qui reste inférieur à celle de Rivian, qui trône encore à 92 milliards. Intouchable à ce stade, Tesla vaut plus de 1.100 milliards de dollars.