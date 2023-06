L'action Nvidia chahutée par de potentielles restrictions sur les exportations de puces à la Chine

(BFM Bourse) - Selon le Wall Street Journal, le gouvernement américain envisage de restreindre davantage les exportations de puces à la Chine, ce qui pourrait pénaliser l'activité du fabricant de processeurs graphiques.

Une épée de Damoclès plane désormais sur Nvidia, le fabricant de processeurs graphiques. Son action tangue ce mercredi à Wall Street, perdant près de 3% en début de séance, de même que celle de son comparable AMD (-2,7%).

En cause des informations rapportées par le Wall Street Journal dans la nuit de mardi à mercredi. Le quotidien américain a indiqué que l'administration Biden envisageait de nouvelles restrictions à l'exportation de puces vers la Chine.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Timing incertain

Washington avait déjà pris une première vague de mesures en novembre, qui obligeaient alors les entreprises à obtenir le feu vert du département américain du Commerce pour exporter vers la Chine les semi-conducteurs les plus avancés. Le but étant de freiner la progression du pays dans les technologies d'intelligence artificielle (IA), notamment dans les applications militaires et scientifiques qui sont évidemment très sensibles sur le plan géopolitique.

Nvidia s'était alors adaptée en produisant une version dédiée au marché chinois de ses puces pour l'IA, l'A800, qui tombait sous les seuils de performances minimums sur lesquels les restrictions s'appliquaient, explique le Wall Street Journal.

Cette fois, selon les sources proches du dossier interrogées par le quotidien, même l'A800 serait concernée. Cette puce ne pourrait donc plus être exportée vers la Chine sans le blanc-seing (une licence) du département du Commerce.

L'administration envisagerait également de restreindre la location de services d'informatique dématérialisée aux entreprises chinoises spécialisées dans l'IA, qui ont eu recours à ce type d'arrangements pour contourner l'interdiction d'exporter des puces avancées, toujours selon le Wall Street Journal.

Le calendrier du déploiement de ces mesures demeure incertain. L'administration Biden pourrait éviter de les annoncer avant la fin du voyage en Chine de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, afin d'éviter de froisser Pékin.

Le tube de l'année à Wall Street

L'équilibre n'est évidemment pas simple à trouver pour Washington qui doit conjuguer protection de technologies critiques (et donc de la sécurité nationale) avec la nécessité de ne pas trop pénaliser les opérations des groupes américains. Selon Bloomberg, environ 20% des revenus de Nvidia sont réalisés en Chine.

Rappelons que Nvidia reste le grand carton de l'année à Wall Street, avec une envolée de son titre de 180%. La société a été portée par l'engouement du marché pour l'IA générative, celle au coeur du robot conversationnel ChatGPT. Ce qui a permis à la société d'afficher des perspectives stratosphériques pour son deuxième trimestre.

Nvidia domine en effet le marché des puces graphiques indispensables pour générer des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle. Microsoft et Google s'équipent ainsi de milliers voire de dizaine de milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia A100 dans leurs datacenters pour développer et entraîner leurs robots conversationnels, ChatGPT et Bard, respectivement.