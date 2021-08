Hugo Boss : Vise un chiffre un CA en croissance de 30 à 35%

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a plus que doublé, de 129%, pour atteindre 629 millions d'euros au 2ème trimestre 2021 (contre 275 millions d'euros au 2ème trimestre 2020). Corrigé des variations de change, il a augmenté de 133% par rapport au deuxième trimestre 2020.



Les ventes sont inférieures de 4% par rapport au 2ème trimestre 2019 grâce aux contributions de toutes les régions, de tous les canaux et des deux marques.



L'EBIT s'élève à 42 millions d'euros au deuxième trimestre. Au niveau des perspectives pour l'exercice 2021, le groupe vise un chiffre d'affaires en croissance de 30 à 35% à taux de change constant et un EBIT entre 125 et 175 millions d'euros (contre -236 ME sur l'exercice 2020).



