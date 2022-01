Haffner Energy : 1ère étape du projet d'introduction

(CercleFinance.com) - Haffner Energy annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



Ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse de Haffner Energy.



Acteur de la transition énergétique, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné à partir de thermolyse et vaporeformage de la biomasse grâce à son procédé HYdrogen NO CArbon.



Philippe Haffner, co-fondateur et Président Directeur Général de Haffner Energy déclare : ' Cette introduction en bourse devrait soutenir l'atteinte des objectifs de forte croissance, matérialisés par des revenus visés de plus de 30 ME pour l'exercice 2022/2023 et de 250 ME en 2025/2026 '.



