Group SFIT : Interview de Stephan Français et Teddy Riner

(CercleFinance.com) - Le Group SFIT (Thomson Computing), société française spécialisée dans la recherche, la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, donne rendez-vous à tous les actionnaires individuels le mardi 15 février 2022 à 19h.



Le groupe annonce une interview en direct de Stephan Français, Directeur Général de Group SFIT (Thomson Computing), avec la participation de Teddy Riner (seul judoka avec dix titres de champion du monde), partenaire et actionnaire du groupe depuis 2016.



Le groupe vient de publier un chiffre d'affaires 2021 record. Ce rendez-vous sera l'occasion de revenir sur la stratégie de l'entreprise et ses perspectives de développement.



Lien de connexion: https://youtu.be/81ztgi4qixM L'interview sera suivie d'un temps de questions-réponses.



